Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился мнением о возможном уходе нападающего Роберта Левандовски из клуба.

«Это было бы потерей, но у него контракт до 2023 года, — приводит слова Нагельсманна журналист Филипп Кесслер в Twitter«.

Также тренер высказался о том, что 33-летний поляк не продлевает контракт с мюнхенским клубом.

«Это стимул в следующем сезоне искать нового нападающего, который позже сможет заменить Левандовски», — сказал он.

В нынешнем сезоне Левандовски забил 50 мячей и отдал семь результативных передач в 46 матчах за мюнхенцев. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Левандовски хочет перейти в «Барселону». Агент нападающего Пини Захави будет настаивать, чтобы «Бавария» продала его клиента.