Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски поделился мнением о вручении «Золотого мяча» в этом году.

«Понимаю, что каждый хороший матч за сборную или клуб укрепляет мои позиции в этом голосовании. Я выиграл много наград за два последних сезона. Поэтому считаю, я показал, что могу думать о выигрыше «Золотого мяча».

Безусловно, это станет огромной честью. Я горжусь тем, что буду среди претендентов. Надеюсь, политика не вмешается и в основе голосования будет выступление игроков на поле», — приводит слова Левандовски Twitter Bayern & Germany.

Lewandowski: "It would certainly be a huge honour and distinction. I am proud and happy to be on the list. I hope there will be no big politics involved and that the votes will be cast based on the performances of the players on the pitch" pic.twitter.com/60huiLMI3o — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 5, 2021

21 сентября Левандовски получил «Золотую бутсу» как лучший бомбардир прошлого сезона бундеслиги. В прошлом сезоне он забил 41 гол в 29 матчах.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится в Париже 5 декабря.