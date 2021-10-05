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Левандовски — о «Золотом мяче»: «Надеюсь, политика не вмешается в голосование»

19:58
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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски поделился мнением о вручении «Золотого мяча» в этом году.

«Понимаю, что каждый хороший матч за сборную или клуб укрепляет мои позиции в этом голосовании. Я выиграл много наград за два последних сезона. Поэтому считаю, я показал, что могу думать о выигрыше «Золотого мяча».

Безусловно, это станет огромной честью. Я горжусь тем, что буду среди претендентов. Надеюсь, политика не вмешается и в основе голосования будет выступление игроков на поле», — приводит слова Левандовски Twitter Bayern & Germany.

21 сентября Левандовски получил «Золотую бутсу» как лучший бомбардир прошлого сезона бундеслиги. В прошлом сезоне он забил 41 гол в 29 матчах.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится в Париже 5 декабря.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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