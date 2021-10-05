Левандовски — о «Золотом мяче»: «Надеюсь, политика не вмешается в голосование»
19:58
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски поделился мнением о вручении «Золотого мяча» в этом году.
«Понимаю, что каждый хороший матч за сборную или клуб укрепляет мои позиции в этом голосовании. Я выиграл много наград за два последних сезона. Поэтому считаю, я показал, что могу думать о выигрыше «Золотого мяча».
Безусловно, это станет огромной честью. Я горжусь тем, что буду среди претендентов. Надеюсь, политика не вмешается и в основе голосования будет выступление игроков на поле», — приводит слова Левандовски Twitter Bayern & Germany.
21 сентября Левандовски получил «Золотую бутсу» как лучший бомбардир прошлого сезона бундеслиги. В прошлом сезоне он забил 41 гол в 29 матчах.
Церемония вручения «Золотого мяча» состоится в Париже 5 декабря.
Читайте также
Американка заработала олимпийскую квоту для Литвы, но не получила гражданства этой страны. Глупость или принципиальность?
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю