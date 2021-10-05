«Бавария» получила 100-процентную квоту заполняемости домашнего стадиона

Правительство Баварии сняло ограничения, вызванные пандемией коронавируса, в результате чего мюнхенский клуб 23 октября в своем ближайшем домашнем матче против «Хоффенхайма» сможет сыграть при полностью заполненных трибунах, сообщает Kicker.

Вместимость «Альянц Арены» составляет 75 тысяч человек. Стоит отметить, что допуск зрителей на «Альянц Арену» в будущем по-прежнему будет зависеть от динамики пандемии.

Вход на стадион будет возможен только для тех, кто был полностью вакцинирован, выздоровел или имеет отрицательный ПЦР-тест (не старше 48 часов).