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«Бавария» получила 100-процентную квоту заполняемости домашнего стадиона

17:01
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Правительство Баварии сняло ограничения, вызванные пандемией коронавируса, в результате чего мюнхенский клуб 23 октября в своем ближайшем домашнем матче против «Хоффенхайма» сможет сыграть при полностью заполненных трибунах, сообщает Kicker.

Вместимость «Альянц Арены» составляет 75 тысяч человек. Стоит отметить, что допуск зрителей на «Альянц Арену» в будущем по-прежнему будет зависеть от динамики пандемии.

Вход на стадион будет возможен только для тех, кто был полностью вакцинирован, выздоровел или имеет отрицательный ПЦР-тест (не старше 48 часов).

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное