Левандовски недоволен отсутствием конкретных переговоров с «Баварией» о продлении контракта

«Бавария» хочет продлить контракт Левандовски, но не сможет платить ему больше 25 миллинов евро в год

«Бавария» по-прежнему не начала переговоры с нападающим Робертом Левандовски о продлении контракта, рассчитанного до лета 2023 года. Поляк раздражен тем, что мюнхенский клуб не начинает переговоры, утверждает Sport1.

В «Баварии» намерены обсудить этот вопрос «в подходящее время». В то же время чемпион Германии не хочет терять Левандовски, поэтому обсуждение контракта должно начаться в ближайшие недели.

По нынешнем контракту 33-летний Левандовски получает в «Баварии» от 23 до 25 миллионов евро до уплаты налогов (сумма меняется в зависимости от бонусов). «Бавария» не сможет значительно повысить зарплату игроку, так как установила потолок зарплат в команде — не более 25 миллионов евро в год.

В сезоне-2021/22 Левандовски забил 43 гола и отдал 4 результативных передачи в 36 матчах за «Баварию».