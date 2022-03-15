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Сегодня, 18:13

Левандовски недоволен отсутствием конкретных переговоров с «Баварией» о продлении контракта

«Бавария» хочет продлить контракт Левандовски, но не сможет платить ему больше 25 миллинов евро в год
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Бавария» по-прежнему не начала переговоры с нападающим Робертом Левандовски о продлении контракта, рассчитанного до лета 2023 года. Поляк раздражен тем, что мюнхенский клуб не начинает переговоры, утверждает Sport1.

В «Баварии» намерены обсудить этот вопрос «в подходящее время». В то же время чемпион Германии не хочет терять Левандовски, поэтому обсуждение контракта должно начаться в ближайшие недели.

По нынешнем контракту 33-летний Левандовски получает в «Баварии» от 23 до 25 миллионов евро до уплаты налогов (сумма меняется в зависимости от бонусов). «Бавария» не сможет значительно повысить зарплату игроку, так как установила потолок зарплат в команде — не более 25 миллионов евро в год.

В сезоне-2021/22 Левандовски забил 43 гола и отдал 4 результативных передачи в 36 матчах за «Баварию».

Роберт Левандовски
ФК Бавария
0
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«Айнтрахт» расторг контракт с «Лабораторией Касперского»
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 26 19 3 4 77-28 60
2
 Боруссия Д 26 18 2 6 67-38 56
3
 РБ Лейпциг 26 13 5 8 57-30 44
4
 Байер 26 13 6 7 64-41 45
5
 Фрайбург 26 12 8 6 43-29 44
6
 Хоффенхайм 26 13 5 8 49-37 44
7
 Майнц 25 10 4 11 36-31 34
8
 Айнтрахт Ф 26 10 7 9 39-38 37
9
 Унион Б 26 10 8 8 33-34 38
10
 Кельн 26 10 9 7 37-39 39
11
 Бохум 26 9 5 12 28-37 32
12
 Вольфсбург 26 9 4 13 29-40 31
13
 Арминия 26 5 10 11 22-34 25
14
 Аугсбург 25 6 8 11 27-41 26
15
 Боруссия М 26 8 6 12 36-51 30
16
 Штутгарт 26 5 8 13 32-48 23
17
 Герта 26 6 5 15 26-60 23
18
 Гр. Фюрт 26 3 5 18 24-70 14
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
12.03 17:30
Унион Б – Штутгарт
 1 : 1
12.03 17:30
Фрайбург – Вольфсбург
 3 : 2
12.03 17:30
Хоффенхайм – Бавария
 1 : 1
12.03 20:30
Боруссия М – Герта
 2 : 0
13.03 17:30
Байер – Кельн
 0 : 1
13.03 19:30
Айнтрахт Ф – Бохум
 2 : 1
13.03 19:30
Боруссия Д – Арминия
 1 : 0
13.03 21:30
Гр. Фюрт – РБ Лейпциг
 1 : 6
6.04 19:30
Аугсбург – Майнц
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 29
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 20
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
Давид Раум

Давид Раум

Хоффенхайм

 9
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 22 2 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 20 1 5
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 22 1 5
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