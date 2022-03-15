«Айнтрахт» расторг контракт с «Лабораторией Касперского»

«Айнтрахт» расторг контракт с компанией «Лаборатория Касперского», сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт немецкого клуба.

Такое решение принято в связи с официальным предупреждением Федерального ведомства по безопасности информационной техники ФРГ (BSI), которое выразило сомнения в надежности систем безопасности продукта.

«Мы всегда давали понять, что партнерство основывается на фактах и отношениях, а не на принадлежности к той или иной стране. Последние четыре года у нас было честное сотрудничество со всеми коллегами, мы сожалеем о расторжении контракта», — сказал исполнительный директор «Айнтрахта» Аксель Хелльман.

«Айнтрахт» после 26 матчей занимает девятое место в турнирной таблице, имея в своем активе 37 очков.