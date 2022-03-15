«Бавария» потребовала у «Реала» 60 миллионов евро за Люку Эрнандеса

«Реал» проявляет интерес к защитнику «Баварии» Люке Эрнандесу. Мюнхенский клуб проинформировал «сливочных», что готов продать игрока за 60 миллионов евро, сообщает Defensa Central.

Контракт 26-летнего игрока сборной Франции с «Баварией» рассчитан до лета 2024 года. Он перешел в мюнхенский клуб в 2019 голу из «Атлетико» за 70 миллионов евро (без учета бонусов).

В этом сезоне Эрнандес провел 27 матчей во всех турнирах.

Напомним, что родной брат Люки — Тео Эрнандес — выступает за «Милан».