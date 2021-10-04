Левандовски готов вести переговоры о продлении контракта с «Баварией»

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски изменил свой настрой и теперь готов вести переговоры о продлении контракта с клубом, сообщает Bild.

Руководство «Баварии» также хочет, чтобы Левандовски остался, несмотря на возраст футболиста. Следующим летом поляку исполнится 34 года.

Контракт Роберта Левандовски с «Баварией» действует до лета 2023 года. В текущем сезоне нападающий в 10 матчах забил 13 голов.