Пресс-служба дортмундской «Боруссии» опубликовала сообщение, касающееся сбоя в работе соцсетей.

Twitter is ? — Borussia Dortmund (@BlackYellow) October 4, 2021

«Twitter — лучший в истории» (в оригинале опубликовано эмодзи с изображением козла, английское слово «goat» (козел) пишется так же, как аббревиатура G. O. A. T. — Greatest of all time, лучший в истории — Прим. «СЭ»), — говорится в сообщении официального Twitter клуба.

Массовый сбой произошел в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Пользователи по всему миру жалуются на проблемы в их работе. Многие не могут получить доступ к соцсетям.