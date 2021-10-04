«Боруссия» о сбое в работе соцсетей: «Twitter — лучший»
19:38
Пресс-служба дортмундской «Боруссии» опубликовала сообщение, касающееся сбоя в работе соцсетей.
Twitter is ?— Borussia Dortmund (@BlackYellow) October 4, 2021
«Twitter — лучший в истории» (в оригинале опубликовано эмодзи с изображением козла, английское слово «goat» (козел) пишется так же, как аббревиатура G. O. A. T. — Greatest of all time, лучший в истории — Прим. «СЭ»), — говорится в сообщении официального Twitter клуба.
Массовый сбой произошел в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Пользователи по всему миру жалуются на проблемы в их работе. Многие не могут получить доступ к соцсетям.
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