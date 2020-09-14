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Кубок Германии. Дрезденское «Динамо» разгромило «Гамбург», «Ганновер» и «Рот-Вайсс» прошли дальше

21:21
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Состоялись матчи 1/32 финала Кубка Германии.

«Рот-Вайсс» дома обыграл «Арминию» (1:0). «Динамо» Дрезден выиграло у «Гамбурга» (4:1). «Ганновер» на выезде победил «Вюрцбургер Киккерс» (3:2).

Кубок Германии

1/32 финала

«Рот-Вайсс» Эссен — «Арминия» — 1:0 (1:0)

Гол: Энгельман, 33.

«Арминия»: Ортега, Бруннер, Лаурсен (Лукокви, 46), Нильссон, Пипер, Хартель, Притль, Суку, Консбрух (Кордова, 46), Клос, Доан (Ниманн, 78).

Предупреждение: Притль, 74.

Судья: Осмерс (Германия).

14 сентября. Эрфурт. Стадион «Штайгервальдштадион».

«Динамо» Дрезден — «Гамбург» — 4:1 (2:0)

14 сентября. Дрезден. Стадион «Рудольф Харбиг».

«Вюрцбургер Киккерс» — «Ганновер» — 2:3 (0:1)

14 сентября. Вюрцбург. Стадион «Флайераларм Арена».

Следующие соперники победителей этих матчей станут известны после жеребьевки.

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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