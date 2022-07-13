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Сегодня, 13:11

Крал прошел медосмотр для перехода в «Шальке» и выбрал номер, под которым будет играть за команду

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алекс Крал.
Фото Reuters

Полузащитник Алекс Крал прошел медобследование для завершения перехода в «Шальке», сообщает журналист Sport1 Патрик Бергер.

По информации источника, 24-летний чех в ближайшее время отправится на базу клуба из Гельзенкирхена, где подпишет контракт с командой. Бергер отмечает, что в «Спартаке» Крал зарабатывал 1 миллион евро, его зарплата в «Шальке» будет практически такой же.

Сообщается, что Крал будет играть за немецкий клуб под 30-м номером.

1 июля Крал приостановил действие контракта со «Спартаком» до конца июня 2023 года. Соглашение чеха с красно-белыми рассчитано до конца июня 2024 года.

В прошлом сезоне чех выступал за «Вест Хэм» на правах аренды из «Спартака». Полузащитник принял участие в 15 матчах английской команды и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 7 миллионов евро.

Источник: https://twitter.com/berger_pj/status/1547158310129999872
Алекс Крал
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