Крал прошел медосмотр для перехода в «Шальке» и выбрал номер, под которым будет играть за команду
Полузащитник Алекс Крал прошел медобследование для завершения перехода в «Шальке», сообщает журналист Sport1 Патрик Бергер.
По информации источника, 24-летний чех в ближайшее время отправится на базу клуба из Гельзенкирхена, где подпишет контракт с командой. Бергер отмечает, что в «Спартаке» Крал зарабатывал 1 миллион евро, его зарплата в «Шальке» будет практически такой же.
Сообщается, что Крал будет играть за немецкий клуб под 30-м номером.
1 июля Крал приостановил действие контракта со «Спартаком» до конца июня 2023 года. Соглашение чеха с красно-белыми рассчитано до конца июня 2024 года.
В прошлом сезоне чех выступал за «Вест Хэм» на правах аренды из «Спартака». Полузащитник принял участие в 15 матчах английской команды и не отличился результативными действиями.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 7 миллионов евро.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Герта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Шальке
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.08
|21:30
|
Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|6.08
|16:30
|
Аугсбург – Фрайбург
|- : -
|6.08
|16:30
|
Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|6.08
|16:30
|
Бохум – Майнц
|- : -
|6.08
|16:30
|
Унион Б – Герта
|- : -
|6.08
|16:30
|
Вольфсбург – Вердер
|- : -
|6.08
|19:30
|
Боруссия Д – Байер
|- : -
|7.08
|16:30
|
Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|7.08
|18:30
|
Кельн – Шальке
|- : -