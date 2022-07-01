Алекс Крал приостановил действие контракта со «Спартаком»
Полузащитник Алекс Крал уведомил «Спартак» о приостановке контракта, сообщает пресс-служба клуба.
Контракт с 24-летним чехом приостановлен до 30 июня 2023 года по инициативе игрока.
Минувший сезон Крал провел в аренде в английском «Вест Хэме». На его счету 6 матчей, в которых он не отметился результативными действиями. Также в сезоне-2021/22 полузащитник успел провести 7 матчей за «Спартак». Контракт игрока с московским клубом рассчитан до 2024 года.
В июне Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам приостановить контракты с российскими клубами до 2023 года.
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