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Алекс Крал приостановил действие контракта со «Спартаком»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник Алекс Крал уведомил «Спартак» о приостановке контракта, сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 24-летним чехом приостановлен до 30 июня 2023 года по инициативе игрока.

Минувший сезон Крал провел в аренде в английском «Вест Хэме». На его счету 6 матчей, в которых он не отметился результативными действиями. Также в сезоне-2021/22 полузащитник успел провести 7 матчей за «Спартак». Контракт игрока с московским клубом рассчитан до 2024 года.

В июне Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам приостановить контракты с российскими клубами до 2023 года.

Источник: https://spartak.com/news/2022-07-01-kral_priostanovil_deystviye_kontrakta_so_spartakom/
Алекс Крал
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