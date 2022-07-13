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Сегодня, 08:37

В «Шальке» подтвердили, что клуб близок к подписанию контракта с Алексом Кралом

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алекс Крал.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Шальке» подтвердил, что близок к подписанию контракта с Алексом Кралом.

Вчера, 12 июля сообщалось, что немецкий клуб согласовал контракт с 24-летним чехом.

«Это правда, что мы хотим подписать Крала. Вообще, это должен был быть сюрприз, но... Нужно уладить некоторые формальности, поэтому мы пока не можем сказать больше», — говорится в заявлении клуба в соцсетях.

Алекс Крал перешел в «Спартак» в сентябре 2019 года. Прошлый сезон полузащитник провел в «Вест Хэме» на правах аренды. Футболист принял участие в 6 матчах «молотобойцев» и не отличился результативными действиями.

1 июля Крал приостановил действие контракта со «Спартаком» до конца июня 2023 года. Соглашение чеха с красно-белыми рассчитано до конца июня 2024 года.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 7 миллионов евро.

Источник: https://twitter.com/s04/status/1546915149478494209
Алекс Крал
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