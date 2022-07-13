В «Шальке» подтвердили, что клуб близок к подписанию контракта с Алексом Кралом

«Шальке» подтвердил, что близок к подписанию контракта с Алексом Кралом.

Вчера, 12 июля сообщалось, что немецкий клуб согласовал контракт с 24-летним чехом.

«Это правда, что мы хотим подписать Крала. Вообще, это должен был быть сюрприз, но... Нужно уладить некоторые формальности, поэтому мы пока не можем сказать больше», — говорится в заявлении клуба в соцсетях.

Алекс Крал перешел в «Спартак» в сентябре 2019 года. Прошлый сезон полузащитник провел в «Вест Хэме» на правах аренды. Футболист принял участие в 6 матчах «молотобойцев» и не отличился результативными действиями.

1 июля Крал приостановил действие контракта со «Спартаком» до конца июня 2023 года. Соглашение чеха с красно-белыми рассчитано до конца июня 2024 года.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 7 миллионов евро.