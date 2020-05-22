Кот Мяунель Нойер неподражаем: ему невозможно забить гол. «Бавария» в восхищении

Британский блогер Крис Диксон выложил видео, как его кот ловит мячик, который он пытался направить в ворота. За 11 попыток Диксон не смог забить ни разу.

«Знал, что назвать кота Мяунель Нойер было ошибкой», — написал он в Twitter.

На твит блогера обратила внимание в том числе и «Бавария», восхитившаяся игрой почти тезки своего голкипера Мануэля Нойера.