Кот Мяунель Нойер неподражаем: ему невозможно забить гол. «Бавария» в восхищении
19:22
Британский блогер Крис Диксон выложил видео, как его кот ловит мячик, который он пытался направить в ворота. За 11 попыток Диксон не смог забить ни разу.
«Знал, что назвать кота Мяунель Нойер было ошибкой», — написал он в Twitter.
На твит блогера обратила внимание в том числе и «Бавария», восхитившаяся игрой почти тезки своего голкипера Мануэля Нойера.
Uncanny.— FC Bayern English (@FCBayernEN) May 19, 2020
Meownuel Neuer ?? @Manuel_Neuer https://t.co/OV3ysFtIZS pic.twitter.com/2Koyg11kyE