«Бавария» может приобрести Дембеле, если не продлит контракт с Команом
«Бавария» проявляет интерес к нападающему «Барселоны» Усману Дембеле, сообщает журналист Кристиан Фальк.
По информации источника, мюнхенская команда может приобрести 24-летнего француза, если не удастся продлить контракт с форвардом Кингсли Команом.
В нынешнем сезоне Дембеле провел пять матчей за «Барселону» и не отметился результативными действиями. У 25-летнего Комана пять голов и две передачи в 16 встречах за «Баварию».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю