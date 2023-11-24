Кейн стал первым английским футболистом с 18 голами за сезон в бундеслиге

Нападающий «Баварии» Харри Кейн открыл счет в выездном матче с «Кельном» в 12-м туре чемпионата Германии.

Для форварда гол стал 18-м в этом сезоне бундеслиги, он установил рекорд среди англичан.

Ранее 17 голов забивали Джейдон Санчо в сезоне-2019/20 и Кевин Киган в сезоне-1978/79.

Помимо этого, Кейн установил еще один рекорд бундеслиги — он стал первым игроком, который забил 18 голов после первых 12 матчей сезона.