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Сегодня, 08:36

Кейн прошел первую часть медосмотра перед трансфером в «Баварию»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Бавария» близка к подписанию нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своих социальный сетях.

По информации источника, Кейн уже прошел первую часть медосмотра в Мюнхене. Отмечается, что в немецком клубе прилагают все усилия, чтобы футболист дебютировал на Суперкубке Германии с «РБ Лейпцигом» 12 августа. Начало матча в 21:45 по мск. Англичанин будет выступать под номером 9.

Ранее сообщалось, что «шпоры» получат за форварда 100 миллионов евро в качестве фиксированной суммы и еще 20 миллионов бонусами. 30-летний англичанин подпишет с мюнхенским клубом 4-летний контракт.

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Гарри Кейн
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ФК Бавария
ФК Тоттенхэм Хотспур
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Кейн проходит медосмотр в «Баварии». Клуб хочет, чтобы он сыграл завтра с «Лейпцигом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 0 0 0 0 0-0 0
2
 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
3
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
4
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
5
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
7
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
8
 Вольфсбург 0 0 0 0 0-0 0
9
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
10
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
12
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
14
 Бохум 0 0 0 0 0-0 0
15
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
16
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
17
 Хайденхайм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Дармштадт 0 0 0 0 0-0 0
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18.08 21:30
Вердер – Бавария
 - : -
19.08 16:30
Аугсбург – Боруссия М
 - : -
19.08 16:30
Байер – РБ Лейпциг
 - : -
19.08 16:30
Хоффенхайм – Фрайбург
 - : -
19.08 16:30
Штутгарт – Бохум
 - : -
19.08 16:30
Вольфсбург – Хайденхайм
 - : -
19.08 19:30
Боруссия Д – Кельн
 - : -
20.08 16:30
Унион Б – Майнц
 - : -
20.08 18:30
Айнтрахт Ф – Дармштадт
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