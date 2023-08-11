Кейн проходит медосмотр в «Баварию». Клуб хочет, чтобы он сыграл завтра с «Лейпцигом»

Нападающий Харри Кейн завершает переход в «Баварию» из «Тоттенхэма».

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, англичанин недавно приземлился в аэропорту Мюнхена и в данные минуты проходит медосмотр.

По информации Кристиана Фалька, «Бавария» делает все возможное, чтобы внести Кейна в заявку на завтрашний матч за Суперкубок Германии с «Лейпцигом». Дедлайн регистрации — 16:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что «шпоры» получат за форварда 100 миллионов евро в качестве фиксированной суммы и еще 20 миллионов бонусами. 30-летний англичанин подпишет с мюнхенским клубом 4-летний контракт.