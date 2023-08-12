Топ трансферов в истории «Баварии»: самые дорогие покупки клуба
«Бавария» на официальном сайте объявила о переходе нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна. Сумма трансфера составила 100 миллионов евро, плюс еще 20 миллионов английский клуб получит в качестве бонусов. Эта покупка стала рекордной в истории немецкого клуба. До сих пор самым дорогим переходом для мюнхенцев был трансфер Лукаса Эрнандеса.
«СЭ» представляет топ-5 самых дорогостоящих приобретений «Баварии».
- Харри Кейн. Откуда: «Тоттенхэм». Год: 2023. Сумма трансфера: 100 миллионов евро
- Лукас Эрнандес. Откуда: «Атлетико Мадрид». Год: 2019. Сумма трансфера: 80 миллионов евро
- Маттейс Де Лигт. Откуда: «Ювентус». Год: 2022. Сумма трансфера: 67 миллионов евро
- Ким Мин Джэ. Откуда: «Наполи». Год: 2023. Сумма трансфера: 50 миллионов евро
- Лерой Сане. Откуда: «Манчестер Сити». Год: 2020. Сумма трансфера: 49 миллионов евро
До покупки француза Эрнандеса долгое время самым дорогим трансфером «Баварии» был переход испанца Хави Мартинеса, который стал футболистом мюнхенцев в 2012 году. Сумма трансфера составила 40 миллионов евро. Затем в 2017 этот рекорд был побит: француз Корантен Толиссо стал игроком немецкого клуба за 41,50 миллиона евро.
Германия: дата старта чемпионата и календарь сезона 2023 / 2024
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Бавария
|0
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|0
|0
|0-0
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2
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|РБ Лейпциг
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Дармштадт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|18.08
|21:30
|
Вердер – Бавария
|- : -
|19.08
|16:30
|
Аугсбург – Боруссия М
|- : -
|19.08
|16:30
|
Байер – РБ Лейпциг
|- : -
|19.08
|16:30
|
Хоффенхайм – Фрайбург
|- : -
|19.08
|16:30
|
Штутгарт – Бохум
|- : -
|19.08
|16:30
|
Вольфсбург – Хайденхайм
|- : -
|19.08
|19:30
|
Боруссия Д – Кельн
|- : -
|20.08
|16:30
|
Унион Б – Майнц
|- : -
|20.08
|18:30
|
Айнтрахт Ф – Дармштадт
|- : -