Кейн поздравил «Байер» с досрочной победой в чемпионате Германии

Нападающий «Баварии» Харри Кейн высказался о том, что команда лишилась шансов на чемпионство в текущем сезоне бундеслиги.

14 апреля «Байер» одержал победу над «Вердером» в матче 29-го тура чемпионата Германии (5:0). Леверкузенцы оторвались от «Баварии» на 16 очков за пять туров до конца розыгрыша бундеслиги и досрочно стали чемпионами турнира.

«Это был разочаровывающий сезон для нас в лиге. Поздравляю «Леверкузен» с тем, чего они достигли. Мы не вышли на свой высший уровень в этом сезоне. «Байер» провел фантастический сезон, в том числе и в еврокубках. В чемпионате Германии очень сильные клубы. Я стараюсь показывать свою лучшую игру в каждом матче. Наша цель в лиге сейчас — оставаться на втором месте. В целом мне очень нравится играть в бундеслиге», — цитирует Кейна Bayern & Germany.

«Байер» впервые в истории стал чемпионом Германии, прервав 11-летнюю гегемонию «Баварии». Клуб из Мюнхена на данный момент с 63 очками располагается на втором месте в турнирной таблице бундеслиги. У занимающего третью позицию «Штутгарта» такое же количество баллов.