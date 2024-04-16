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Сегодня, 15:30

Кейн поздравил «Байер» с досрочной победой в чемпионате Германии

Алина Савинова
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Нападающий «Баварии» Харри Кейн высказался о том, что команда лишилась шансов на чемпионство в текущем сезоне бундеслиги.

14 апреля «Байер» одержал победу над «Вердером» в матче 29-го тура чемпионата Германии (5:0). Леверкузенцы оторвались от «Баварии» на 16 очков за пять туров до конца розыгрыша бундеслиги и досрочно стали чемпионами турнира.

«Это был разочаровывающий сезон для нас в лиге. Поздравляю «Леверкузен» с тем, чего они достигли. Мы не вышли на свой высший уровень в этом сезоне. «Байер» провел фантастический сезон, в том числе и в еврокубках. В чемпионате Германии очень сильные клубы. Я стараюсь показывать свою лучшую игру в каждом матче. Наша цель в лиге сейчас — оставаться на втором месте. В целом мне очень нравится играть в бундеслиге», — цитирует Кейна Bayern & Germany.

«Байер» впервые в истории стал чемпионом Германии, прервав 11-летнюю гегемонию «Баварии». Клуб из Мюнхена на данный момент с 63 очками располагается на втором месте в турнирной таблице бундеслиги. У занимающего третью позицию «Штутгарта» такое же количество баллов.

Гарри Кейн
Футбол
ФК Бавария
ФК Байер
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 29 25 4 0 74-19 79
2
 Бавария 29 20 3 6 82-36 63
3
 Штутгарт 29 20 3 6 67-34 63
4
 РБ Лейпциг 29 17 5 7 67-33 56
5
 Боруссия Д 29 16 8 5 57-34 56
6
 Айнтрахт Ф 29 10 12 7 43-39 42
7
 Аугсбург 29 10 9 10 47-46 39
8
 Фрайбург 29 11 6 12 41-52 39
9
 Хоффенхайм 29 10 6 13 49-57 36
10
 Хайденхайм 29 8 10 11 42-50 34
11
 Боруссия М 29 7 10 12 50-56 31
12
 Вердер 29 8 7 14 36-49 31
13
 Унион Б 29 8 5 16 25-45 29
14
 Вольфсбург 29 7 7 15 34-50 28
15
 Бохум 29 5 12 12 34-59 27
16
 Майнц 29 5 11 13 30-47 26
17
 Кельн 29 4 10 15 23-51 22
18
 Дармштадт 29 2 8 19 28-72 14
Результаты / календарь
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19.04 21:30
Айнтрахт Ф – Аугсбург
 - : -
20.04 16:30
Кельн – Дармштадт
 - : -
20.04 16:30
Хайденхайм – РБ Лейпциг
 - : -
20.04 16:30
Хоффенхайм – Боруссия М
 - : -
20.04 16:30
Вольфсбург – Бохум
 - : -
20.04 19:30
Унион Б – Бавария
 - : -
21.04 16:30
Вердер – Штутгарт
 - : -
21.04 18:30
Боруссия Д – Байер
 - : -
21.04 20:30
Фрайбург – Майнц
 - : -
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ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 32
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 25
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 22
П
Алехандро Гримальдо

Алехандро Гримальдо

Байер

 12
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 11
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 23 2 2
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 21 2 6
Тута

Тута

Айнтрахт Ф

 26 1 1
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