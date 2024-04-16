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Умер чемпион мира по футболу Бернд Хельценбайн

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной ФРГ и «Айнтрахта» Бернд Хельценбайн скончался на 79-м году жизни, сообщила пресс-служба германского клуба из Франкфурта-на-Майне.

Футболист выступал за «Айнтрахт» на протяжении 14 лет — с 1967 по 1981 год. Всего за команду он провел 524 матча во всех турнирах. Вместе с «орлами» Хельценбайн выиграл Кубок УЕФА и трижды становился победителем Кубка Германии. После завершения игровой карьеры он работал в «Айнтрахте» сначала на посту вице-президента, а затем занимал должность скаута клуба.

Также полузащитник играл в американском «Форт-Лодердейл Страйкерсе» и немецких «Зальмроре» и «Райн-Майне».

За сборную ФРГ на счету Хельценбайна 40 матчей. Он является чемпионом мира 1974 года и серебряным призером чемпионата Европы-1976.

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 И В Н П +/- О
1
 Байер 29 25 4 0 74-19 79
2
 Бавария 29 20 3 6 82-36 63
3
 Штутгарт 29 20 3 6 67-34 63
4
 РБ Лейпциг 29 17 5 7 67-33 56
5
 Боруссия Д 29 16 8 5 57-34 56
6
 Айнтрахт Ф 29 10 12 7 43-39 42
7
 Аугсбург 29 10 9 10 47-46 39
8
 Фрайбург 29 11 6 12 41-52 39
9
 Хоффенхайм 29 10 6 13 49-57 36
10
 Хайденхайм 29 8 10 11 42-50 34
11
 Боруссия М 29 7 10 12 50-56 31
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 Вердер 29 8 7 14 36-49 31
13
 Унион Б 29 8 5 16 25-45 29
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 Вольфсбург 29 7 7 15 34-50 28
15
 Бохум 29 5 12 12 34-59 27
16
 Майнц 29 5 11 13 30-47 26
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 Кельн 29 4 10 15 23-51 22
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 Дармштадт 29 2 8 19 28-72 14
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