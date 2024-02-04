Кейн повторил рекорд Герда Мюллера в «Баварии»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн «Боруссии» Менхенгладбах в субботнем матче чемпионата Германии (3:1).

Теперь на счету 30-летнего англичанина 24 забитых мяча в 20 матчах бундеслиги. Таким образом, он повторил рекорд по голам в дебютном сезоне после 20 туров. В сезоне-1969/70 Герд Мюллер и в сезоне-2020/21 Роберт Левандовски (2020/21) забили по 24 гола за 20 первых туров.

Также Кейн, который перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» прошлым летом, повторил рекорд Луки Тони по забитым мячам в дебютном сезоне за мюнхенцев. В сезоне-2007/08 после перехода из «Фиорентины» он забил 24 гола.