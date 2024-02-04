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4 февраля, 12:31

Кейн — о матче с «Байером»: «Суббота будет тяжелым испытанием»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Баварии» Харри Кейн прокомментировал предстоящий матч мюнхенцев против «Байера»

«Бавария» на выезде сыграет с «Байером» в 21-м туре бундеслиги. Игра пройдет в субботу, 10 февраля. Начало — в 20.30 по московскому времени.

«В последнее время, мы не играли так хорошо, как могли бы, но и соперники были серьезными. Суббота будет тяжелым испытанием. Нам придется бороться и проявлять страсть. Мы это сделаем», — цитирует Кейна Bild.

Перед очной встречей «Байер» (52 очка) на два очка опережает «Баварию» в турнирной таблице бундеслиги.

Гарри Кейн
Футбол
ФК Бавария
ФК Байер
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Кейн повторил рекорд Герда Мюллера в «Баварии»

«Вольфсбург» и «Хоффенхайм» сыграли вничью в бундеслиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 20 16 4 0 52-14 52
2
 Бавария 20 16 2 2 59-19 50
3
 Штутгарт 20 13 1 6 46-26 40
4
 Боруссия Д 20 10 7 3 40-26 37
5
 РБ Лейпциг 20 11 3 6 44-26 36
6
 Айнтрахт Ф 20 8 7 5 30-24 31
7
 Фрайбург 20 8 4 8 26-34 28
8
 Хоффенхайм 20 7 5 8 37-39 26
9
 Вердер 20 7 5 8 29-32 26
10
 Хайденхайм 20 6 6 8 28-35 24
11
 Вольфсбург 20 6 5 9 25-32 23
12
 Аугсбург 20 5 7 8 29-37 22
13
 Боруссия М 20 5 6 9 36-41 21
14
 Бохум 20 4 9 7 22-38 21
15
 Унион Б 19 5 2 12 18-34 17
16
 Кельн 20 3 6 11 14-34 15
17
 Майнц 19 1 8 10 14-31 11
18
 Дармштадт 20 2 5 13 22-49 11
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
2.02 22:30
Хайденхайм – Боруссия Д
 0 : 0
3.02 17:30
Бавария – Боруссия М
 3 : 1
3.02 17:30
Бохум – Аугсбург
 1 : 1
3.02 17:30
Дармштадт – Байер
 0 : 2
3.02 17:30
Фрайбург – Штутгарт
 1 : 3
3.02 17:30
Майнц – Вердер
 0 : 1
3.02 20:30
Кельн – Айнтрахт Ф
 2 : 0
4.02 17:30
Вольфсбург – Хоффенхайм
 2 : 2
4.02 19:30
РБ Лейпциг – Унион Б
 2 : 0
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ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 24
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 17
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 14
П
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
Алехандро Гримальдо

Алехандро Гримальдо

Байер

 9
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 8
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 17 2 4
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 16 1 2
Николас Хефлер

Николас Хефлер

Фрайбург

 15 1 5
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