Кейн — о матче с «Байером»: «Суббота будет тяжелым испытанием»

Нападающий «Баварии» Харри Кейн прокомментировал предстоящий матч мюнхенцев против «Байера»

«Бавария» на выезде сыграет с «Байером» в 21-м туре бундеслиги. Игра пройдет в субботу, 10 февраля. Начало — в 20.30 по московскому времени.

«В последнее время, мы не играли так хорошо, как могли бы, но и соперники были серьезными. Суббота будет тяжелым испытанием. Нам придется бороться и проявлять страсть. Мы это сделаем», — цитирует Кейна Bild.

Перед очной встречей «Байер» (52 очка) на два очка опережает «Баварию» в турнирной таблице бундеслиги.