Кейн — о матче с «Байером»: «Суббота будет тяжелым испытанием»
Нападающий «Баварии» Харри Кейн прокомментировал предстоящий матч мюнхенцев против «Байера»
«Бавария» на выезде сыграет с «Байером» в 21-м туре бундеслиги. Игра пройдет в субботу, 10 февраля. Начало — в 20.30 по московскому времени.
«В последнее время, мы не играли так хорошо, как могли бы, но и соперники были серьезными. Суббота будет тяжелым испытанием. Нам придется бороться и проявлять страсть. Мы это сделаем», — цитирует Кейна Bild.
Перед очной встречей «Байер» (52 очка) на два очка опережает «Баварию» в турнирной таблице бундеслиги.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|20
|16
|4
|0
|52-14
|52
|
2
|Бавария
|20
|16
|2
|2
|59-19
|50
|
3
|Штутгарт
|20
|13
|1
|6
|46-26
|40
|
4
|Боруссия Д
|20
|10
|7
|3
|40-26
|37
|
5
|РБ Лейпциг
|20
|11
|3
|6
|44-26
|36
|
6
|Айнтрахт Ф
|20
|8
|7
|5
|30-24
|31
|
7
|Фрайбург
|20
|8
|4
|8
|26-34
|28
|
8
|Хоффенхайм
|20
|7
|5
|8
|37-39
|26
|
9
|Вердер
|20
|7
|5
|8
|29-32
|26
|
10
|Хайденхайм
|20
|6
|6
|8
|28-35
|24
|
11
|Вольфсбург
|20
|6
|5
|9
|25-32
|23
|
12
|Аугсбург
|20
|5
|7
|8
|29-37
|22
|
13
|Боруссия М
|20
|5
|6
|9
|36-41
|21
|
14
|Бохум
|20
|4
|9
|7
|22-38
|21
|
15
|Унион Б
|19
|5
|2
|12
|18-34
|17
|
16
|Кельн
|20
|3
|6
|11
|14-34
|15
|
17
|Майнц
|19
|1
|8
|10
|14-31
|11
|
18
|Дармштадт
|20
|2
|5
|13
|22-49
|11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|2.02
|22:30
|
Хайденхайм – Боруссия Д
|0 : 0
|3.02
|17:30
|
Бавария – Боруссия М
|3 : 1
|3.02
|17:30
|
Бохум – Аугсбург
|1 : 1
|3.02
|17:30
|
Дармштадт – Байер
|0 : 2
|3.02
|17:30
|
Фрайбург – Штутгарт
|1 : 3
|3.02
|17:30
|
Майнц – Вердер
|0 : 1
|3.02
|20:30
|
Кельн – Айнтрахт Ф
|2 : 0
|4.02
|17:30
|
Вольфсбург – Хоффенхайм
|2 : 2
|4.02
|19:30
|
РБ Лейпциг – Унион Б
|2 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|24
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|17
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|14
|П
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|9
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|17
|2
|4
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|16
|1
|2
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|15
|1
|5
Новости