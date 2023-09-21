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Сегодня, 17:18

Кейн рассказал, кто из игроков «Баварии» произвел на него наибольшее впечатление

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Баварии» Харри Кейн выделил двоих игроков мюнхенцев, которые впечатлили его больше всего.

«Джамал Мусиала фантастический. Я слышал много разговоров о том, что он хорош. Было здорово наблюдать за ним на тренировках, как он двигается и как играет в атаке», — сказал Кейн в интервью TNT Sports.

Кроме того, 30-летний форвард выделил Томаса Мюллера.

«Как же он умен! Люди со стороны иногда не ценят игроков такого типа, которые за счет интеллекта находятся на шаг впереди по сравнению с остальными членами команды», — добавил Кейн.

Кейн перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» в летнее трансферное окно. Он провел за мюнхенцев 6 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи.

Гарри Кейн
Томас Мюллер
Футбол
ФК Бавария
Джамал Мусиала
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Байер 4 3 1 0 13-5 10
2
 Бавария 4 3 1 0 11-4 10
3
 РБ Лейпциг 4 3 0 1 13-4 9
4
 Штутгарт 4 3 0 1 14-6 9
5
 Хоффенхайм 4 3 0 1 10-6 9
6
 Вольфсбург 4 3 0 1 7-5 9
7
 Боруссия Д 4 2 2 0 8-5 8
8
 Унион Б 4 2 0 2 9-7 6
9
 Айнтрахт Ф 4 1 3 0 4-3 6
10
 Фрайбург 4 2 0 2 5-10 6
11
 Хайденхайм 4 1 1 2 8-9 4
12
 Вердер 4 1 0 3 6-9 3
13
 Бохум 4 0 3 1 4-9 3
14
 Боруссия М 4 0 2 2 8-12 2
15
 Аугсбург 4 0 2 2 7-12 2
16
 Кельн 4 0 1 3 3-7 1
17
 Дармштадт 4 0 1 3 5-13 1
18
 Майнц 4 0 1 3 3-12 1
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Штутгарт – Дармштадт
 - : -
23.09 16:30
Аугсбург – Майнц
 - : -
23.09 16:30
Боруссия М – РБ Лейпциг
 - : -
23.09 16:30
Бавария – Бохум
 - : -
23.09 16:30
Боруссия Д – Вольфсбург
 - : -
23.09 16:30
Унион Б – Хоффенхайм
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Вердер – Кельн
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Эрмедин Демирович

Эрмедин Демирович

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Альфонсо Дэйвис

Альфонсо Дэйвис

Бавария

 3
И К Ж
Николас Хефлер

Николас Хефлер

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Матей Маглица

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