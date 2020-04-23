Карл Хайнц-Румменигге: «Мастерство и опыт Нойера сыграют важную роль в развитии Нюбеля»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге выступил с заявлением о переходе в команду вратаря «Шальке» Александра Нюбеля.

— В последние несколько недель появлялось много слухов по поводу Александра Нюбеля, — цитирует официальный сайт «Баварии» Румменигге. — От лица «Баварии» я бы хотел прояснить, что все лица, принимающие решения в клубе, в том числе и главный тренер Ханс-Дитер Флик, очень рады, что Нюбель станет игроком нашей команды со следующего сезона. Нюбель — один из лучших молодых вратарей Европы, в будущем он станет важным игроком «Баварии». Мы уверены, что мастерство и опыт Мануэля Нойера сыграют важную роль в развитии Александра. Добавлю, что в «Баварии» не одобряют уничижительных комментариев агентов футболистов о других игроках команды.

Ранее стало известно, что Мануэль Нойер отклонил предложенные «Баварией» условия по продлению контракта с клубом.