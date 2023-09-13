Капитан «Лейпцига» Орбан выбыл на долгий срок

Капитан «Лейпцига» Вилли Орбан из-за травмы выбыл на долгий срок, сообщается на официальном сайте команды.

Защитник сборной Венгрии травмировал колено в товарищеском матче с Чехией (1:1). Из-за этого повреждения Орбан выбыл на десять недель. Таким образом, он может пропустить все матчи групповой стадии Лиги чемпионов.

30-летний защитник провел в нынешнем сезоне чемпионата Германии три матча.