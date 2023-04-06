Канселу оценил начало своей карьеры в «Баварии»

Защитник «Баварии» Жоау Канселу рассказал, что думает о первых неделях в мюнхенской команде. Права на 28-летнего игрока принадлежат «Манчестер Сити».

«Позитивно оцениваю начало карьеры в «Баварии». У каждого бывает застой. Я постарался как можно быстрее интегрироваться в команде и узнать новых партнеров, попытаться понять систему», — заявил Канселу в интервью журналу «Баварии».

Ранее сообщалось, что мюнхенцы не выкупят 28-летнего игрока за 70 миллионов евро у «Манчестер Сити».

В этом сезоне бундеслиги футболист провел 7 матчей, забив 1 гол и сделав 2 ассиста.