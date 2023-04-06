«Лейпциг» хочет продлить контракт с Марко Розе
Спортивный директор «Лейпцига» Макс Эберль заявил, что клуб планирует продлить контракт с главным тренером Марко Розе.
«Мы хотим продлить контракт с Марко, это очевидно», – цитирует Эберля ZDF.
46-летний немец возглавил «Лейпциг» в сентябре прошлого года, сменив Доменико Тедеско. Его действующее соглашение рассчитано до лета 2024 года. После 26 туров команда с 45 очками занимает 5-е место в бундеслиге.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|26
|16
|7
|3
|76-29
|55
|
2
|Боруссия Д
|26
|17
|2
|7
|57-35
|53
|
3
|Унион Б
|26
|15
|6
|5
|41-28
|51
|
4
|Фрайбург
|26
|13
|8
|5
|39-35
|47
|
5
|РБ Лейпциг
|26
|13
|6
|7
|49-33
|45
|
6
|Айнтрахт Ф
|26
|11
|8
|7
|47-37
|41
|
7
|Байер
|26
|12
|4
|10
|48-40
|40
|
8
|Майнц
|26
|11
|7
|8
|43-36
|40
|
9
|Вольфсбург
|26
|10
|9
|7
|46-34
|39
|
10
|Боруссия М
|26
|8
|8
|10
|40-44
|32
|
11
|Вердер
|26
|9
|4
|13
|40-50
|31
|
12
|Аугсбург
|26
|8
|5
|13
|34-47
|29
|
13
|Кельн
|26
|6
|10
|10
|33-44
|28
|
14
|Бохум
|26
|8
|2
|16
|28-57
|26
|
15
|Хоффенхайм
|26
|7
|4
|15
|35-46
|25
|
16
|Герта
|26
|5
|7
|14
|31-49
|22
|
17
|Шальке
|26
|4
|9
|13
|21-48
|21
|
18
|Штутгарт
|26
|4
|8
|14
|29-45
|20
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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16 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|8.04
|16:30
|
Аугсбург – Кельн
|- : -
|8.04
|16:30
|
Байер – Айнтрахт Ф
|- : -
|8.04
|16:30
|
Боруссия Д – Унион Б
|- : -
|8.04
|16:30
|
Фрайбург – Бавария
|- : -
|8.04
|16:30
|
Майнц – Вердер
|- : -
|8.04
|19:30
|
Герта – РБ Лейпциг
|- : -
|9.04
|16:30
|
Боруссия М – Вольфсбург
|- : -
|9.04
|18:30
|
Бохум – Штутгарт
|- : -
|9.04
|20:30
|
Хоффенхайм – Шальке
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|15
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|13
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|П
|
|
Рафаэл Геррейру
Боруссия Д
|10
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|22
|1
|6
|
|
Эрмедин Демирович
Аугсбург
|24
|1
|5
|
|
Дайот Упамекано
Бавария
|24
|1
|5
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