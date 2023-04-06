«Лейпциг» хочет продлить контракт с Марко Розе

Спортивный директор «Лейпцига» Макс Эберль заявил, что клуб планирует продлить контракт с главным тренером Марко Розе.

«Мы хотим продлить контракт с Марко, это очевидно», – цитирует Эберля ZDF.

46-летний немец возглавил «Лейпциг» в сентябре прошлого года, сменив Доменико Тедеско. Его действующее соглашение рассчитано до лета 2024 года. После 26 туров команда с 45 очками занимает 5-е место в бундеслиге.