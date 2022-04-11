Кампль: «Тедеско добился успеха со своей тренерским штабом в «Лейпциге»

Полузащитник «Лейпцига» Кевин Кампль подвел итоги матча 29-го тура чемпионата Германии против «Хоффенхайма» (3:0).

«Играть за «Лейпциг» очень весело, и, конечно, еще веселее, когда дела идут хорошо. Мы лучшая команда во второй половине сезона. Это показывает, какое у нас качество. Тедеско привнес много спокойствия в свой первый день работы. До этого мы были слишком беспокойны, пропускали слишком много голов. Доменико добился успеха со своей тренерским штабом», — приводит слова Кампля официальный сайт клуба.

«Лейпциг» с 51 очком занимает четвертое место в турнирной таблице, «Хоффенхайм» с 44 очками — шестой.