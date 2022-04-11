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Кампль: «Тедеско добился успеха со своей тренерским штабом в «Лейпциге»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Лейпцига» Кевин Кампль подвел итоги матча 29-го тура чемпионата Германии против «Хоффенхайма» (3:0).

«Играть за «Лейпциг» очень весело, и, конечно, еще веселее, когда дела идут хорошо. Мы лучшая команда во второй половине сезона. Это показывает, какое у нас качество. Тедеско привнес много спокойствия в свой первый день работы. До этого мы были слишком беспокойны, пропускали слишком много голов. Доменико добился успеха со своей тренерским штабом», — приводит слова Кампля официальный сайт клуба.

«Лейпциг» с 51 очком занимает четвертое место в турнирной таблице, «Хоффенхайм» с 44 очками — шестой.

ФК Лейпциг
ФК Хоффенхайм
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2
 Боруссия Д 29 19 3 7 70-42 60
3
 Байер 29 15 7 7 68-42 52
4
 РБ Лейпциг 29 15 6 8 64-31 51
5
 Фрайбург 29 13 9 7 46-34 48
6
 Хоффенхайм 29 13 5 11 50-45 44
7
 Унион Б 29 12 8 9 38-39 44
8
 Кельн 29 11 10 8 41-43 43
9
 Айнтрахт Ф 29 10 9 10 40-40 39
10
 Майнц 29 11 5 13 43-36 38
11
 Боруссия М 29 10 7 12 41-52 37
12
 Бохум 29 10 6 13 30-40 36
13
 Вольфсбург 29 10 4 15 33-45 34
14
 Аугсбург 29 8 8 13 34-46 32
15
 Штутгарт 29 6 9 14 36-53 27
16
 Арминия 29 5 11 13 23-43 26
17
 Герта 29 7 5 17 31-66 26
18
 Гр. Фюрт 29 3 7 19 24-72 16
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16.04 16:30
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 - : -
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Боруссия Д – Вольфсбург
 - : -
16.04 16:30
Майнц – Штутгарт
 - : -
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Фрайбург – Бохум
 - : -
16.04 19:30
Боруссия М – Кельн
 - : -
17.04 16:30
Арминия – Бавария
 - : -
17.04 18:30
Унион Б – Айнтрахт Ф
 - : -
17.04 18:30
Хоффенхайм – Гр. Фюрт
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Кристофер Нкунку

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РБ Лейпциг

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П
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 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

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Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

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И К Ж
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Вольфсбург

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Вальдемар Антон

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 24 1 6
Александр Хак

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