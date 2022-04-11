Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско подвел итоги матча 29-го тура чемпионата Германии против «Хоффенхайма» (3:0).

«Это была хорошая игра с первых минут. Мы высоко прессинговали, много владели мячом и в целом играли хорошо. Мне понравилась наша агрессия и сохранение мяча. Я очень рад за Хальстенберга. Он очень много работал для этого», — приводит слова Тедеско официальный сайт клуба.

Защитник «Лейпцига» Марсель Хальстенберг вышел в старте впервые за 323 дня и отметился голом. 30-летний немец долгое время восстанавливался от травм.

«Лейпциг» с 51 очком занимает четвертое место в турнирной таблице, «Хоффенхайм» с 44 очками — шестой.