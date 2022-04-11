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Сегодня, 04:20

«Мне понравилась наша агрессия». Тедеско — о победе над «Хоффенхаймом»

Главный тренер «Лейпцига» прокомментировал победу над «Хоффенхаймом»
Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско подвел итоги матча 29-го тура чемпионата Германии против «Хоффенхайма» (3:0).

«Это была хорошая игра с первых минут. Мы высоко прессинговали, много владели мячом и в целом играли хорошо. Мне понравилась наша агрессия и сохранение мяча. Я очень рад за Хальстенберга. Он очень много работал для этого», — приводит слова Тедеско официальный сайт клуба.

Защитник «Лейпцига» Марсель Хальстенберг вышел в старте впервые за 323 дня и отметился голом. 30-летний немец долгое время восстанавливался от травм.

«Лейпциг» с 51 очком занимает четвертое место в турнирной таблице, «Хоффенхайм» с 44 очками — шестой.

ФК Лейпциг
ФК Хоффенхайм
Доменико Тедеско
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Бундеслига: «Боруссия» Д обыграла «Штутгарт», «Бавария» победила «Аугсбург» и другие матчи 29-го тура
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 29 22 3 4 86-29 69
2
 Боруссия Д 29 19 3 7 70-42 60
3
 Байер 29 15 7 7 68-42 52
4
 РБ Лейпциг 29 15 6 8 64-31 51
5
 Фрайбург 29 13 9 7 46-34 48
6
 Хоффенхайм 29 13 5 11 50-45 44
7
 Унион Б 29 12 8 9 38-39 44
8
 Кельн 29 11 10 8 41-43 43
9
 Айнтрахт Ф 29 10 9 10 40-40 39
10
 Майнц 29 11 5 13 43-36 38
11
 Боруссия М 29 10 7 12 41-52 37
12
 Бохум 29 10 6 13 30-40 36
13
 Вольфсбург 29 10 4 15 33-45 34
14
 Аугсбург 29 8 8 13 34-46 32
15
 Штутгарт 29 6 9 14 36-53 27
16
 Арминия 29 5 11 13 23-43 26
17
 Герта 29 7 5 17 31-66 26
18
 Гр. Фюрт 29 3 7 19 24-72 16
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
16.04 16:30
Аугсбург – Герта
 - : -
16.04 16:30
Боруссия Д – Вольфсбург
 - : -
16.04 16:30
Майнц – Штутгарт
 - : -
16.04 16:30
Фрайбург – Бохум
 - : -
16.04 19:30
Боруссия М – Кельн
 - : -
17.04 16:30
Арминия – Бавария
 - : -
17.04 18:30
Унион Б – Айнтрахт Ф
 - : -
17.04 18:30
Хоффенхайм – Гр. Фюрт
 - : -
17.04 20:30
Байер – РБ Лейпциг
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 32
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 20
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 17
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 10
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 25 2 3
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 24 1 6
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 24 1 5
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