Источник: Левандовски дал «Барселоне» принципиальное согласие на переход

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски готов продолжить карьеру в «Барселоне», утверждает Sportitalia.

33-летний поляк дал принципиальное согласие на переход в испанскую команду. Теперь каталонцам нужно договориться о трансфере с «Баварией».

Ранее появилась информация, что «Барселона» готова заплатить за нападающего «Баварии» не более 50 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Левандовски забил 45 мячей и отдал 4 результативные передачи в 37 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Его контракт с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.