Торган Азар не планирует покидать дортмундскую «Боруссию»

Хавбек дортмундской «Боруссии» Торган Азар рассказал, что не думает о смене клуба

Полузащитник «Боруссии» Торган Азар высказался о своем будущем в немецком клубе. Футболист опроверг информацию о том, что он собирается покинуть клуб.

Бельгиец рассказал журналистам, что он не очень понимает, почему СМИ решили, что он должен уйти их команды. Он добавил, что играет в топ-клубе и не собирается его покидать.

В этом сезоне бундеслиги Азар провел 21 матч, забил 4 гола и сделал 1 ассист.