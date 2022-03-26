«Бавария» претендует на защитника «Интера» Дюмфриса

Защитник «Интера» Дензел Дюмфрис попал в сферу интересов «Баварии», сообщает La Gazzettadello Sport.

Мюнхенцы готовы попробовать приобрести 25-летнего футболиста летом. «Интер» не горит желанием продавать Дюмфриса, но если получит стоящее предложение, то может его рассмотреть.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 36 матчах, при этом забил 4 мяча и отдал 6 голевых передач. Действующее соглашение с «Интером» рассчитано до 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.