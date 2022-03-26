«Бавария» претендует на защитника «Интера» Дюмфриса
Защитник «Интера» Дензел Дюмфрис попал в сферу интересов «Баварии», сообщает La Gazzettadello Sport.
Мюнхенцы готовы попробовать приобрести 25-летнего футболиста летом. «Интер» не горит желанием продавать Дюмфриса, но если получит стоящее предложение, то может его рассмотреть.
В нынешнем сезоне защитник принял участие в 36 матчах, при этом забил 4 мяча и отдал 6 голевых передач. Действующее соглашение с «Интером» рассчитано до 2025 года.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|27
|20
|3
|4
|81-28
|63
|
2
|Боруссия Д
|27
|18
|3
|6
|67-38
|57
|
3
|РБ Лейпциг
|27
|13
|6
|8
|57-30
|45
|
4
|Байер
|27
|14
|6
|7
|66-41
|48
|
5
|Фрайбург
|27
|12
|9
|6
|43-29
|45
|
6
|Хоффенхайм
|27
|13
|5
|9
|49-40
|44
|
7
|Майнц
|26
|11
|4
|11
|39-30
|37
|
8
|Айнтрахт Ф
|27
|10
|8
|9
|39-38
|38
|
9
|Кельн
|27
|10
|10
|7
|38-40
|40
|
10
|Унион Б
|27
|10
|8
|9
|33-38
|38
|
11
|Бохум
|27
|9
|5
|13
|28-39
|32
|
12
|Боруссия М
|27
|9
|6
|12
|38-51
|33
|
13
|Вольфсбург
|27
|9
|4
|14
|29-42
|31
|
14
|Штутгарт
|27
|6
|8
|13
|35-50
|26
|
15
|Аугсбург
|26
|6
|8
|12
|29-44
|26
|
16
|Арминия
|27
|5
|10
|12
|22-38
|25
|
17
|Герта
|27
|7
|5
|15
|29-60
|26
|
18
|Гр. Фюрт
|27
|3
|6
|18
|24-70
|15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|12.03
|17:30
|
Унион Б – Штутгарт
|1 : 1
|12.03
|17:30
|
Фрайбург – Вольфсбург
|3 : 2
|12.03
|17:30
|
Хоффенхайм – Бавария
|1 : 1
|12.03
|20:30
|
Боруссия М – Герта
|2 : 0
|13.03
|17:30
|
Байер – Кельн
|0 : 1
|13.03
|19:30
|
Айнтрахт Ф – Бохум
|2 : 1
|13.03
|19:30
|
Боруссия Д – Арминия
|1 : 0
|13.03
|21:30
|
Гр. Фюрт – РБ Лейпциг
|1 : 6
|6.04
|19:30
|
Аугсбург – Майнц
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|31
|
|
Патрик Шик
Байер
|20
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|16
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|
|
Давид Раум
Хоффенхайм
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|23
|2
|3
|
|
Александр Хак
Майнц
|21
|1
|5
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|23
|1
|5
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