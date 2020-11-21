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Холанн выиграл премию Golden Boy

11:34
Эрлин Холанн. Фото Reuters
Эрлин Холанн. Фото Reuters
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн завоевал премию лучшему молодому игроку в Европе Golden Boy по итогам 2020 года, сообщает организатор премии, издание Tuttosport.

В январе 2020 года 20-летний норвежец перешел в дортмундскую «Боруссию», за которую провел 29 матчей, забив 27 голов и отдав 6 результативных передач. Холанн стал первым представителем Норвегии, завоевавшим награду.

Напомним, в 2019 году награду Golden Boy выиграл Жоау Феликс, в 2018-м — Маттейc де Лигт, а в 2017-м — Кильян Мбаппе.

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