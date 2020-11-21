Холанн выиграл премию Golden Boy
Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн завоевал премию лучшему молодому игроку в Европе Golden Boy по итогам 2020 года, сообщает организатор премии, издание Tuttosport.
В январе 2020 года 20-летний норвежец перешел в дортмундскую «Боруссию», за которую провел 29 матчей, забив 27 голов и отдав 6 результативных передач. Холанн стал первым представителем Норвегии, завоевавшим награду.
#GoldenBoy 2020: #Haaland d'oro! E #Fati trionfa sul web ?? https://t.co/Swr01roTDx— Tuttosport (@tuttosport) November 21, 2020
Напомним, в 2019 году награду Golden Boy выиграл Жоау Феликс, в 2018-м — Маттейc де Лигт, а в 2017-м — Кильян Мбаппе.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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