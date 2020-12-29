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Холанн восстановился после травмы и готов сыграть с «Вольфсбургом»

13:55
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Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн может принять участие в матче 14-го тура чемпионата Германии с «Вольфсбургом». Об этом рассказал спортивный директор клуба Михаэль Цорк.

Встреча команд состоится 3 января в Дортмунде. Начало — в 17.30 по московскому времени.

«Реабилитация Холанна прошла успешно. Рассчитываем, что он сможет сыграть против «Вольфсбурга», — цитирует Цорка Bild.

Напомним, из-за мышечной травмы 20-летний футболист пропустил 7 матчей команды. В текущем сезоне норвежец в 14 матчах за «Боруссию» забил 17 голов.

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