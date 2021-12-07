Форвард «Баварии» Роберт Левандовски высказался по поводу слов нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси после того, как тот получил «Золотой мяч».

«Надеюсь, это было искреннее заявление великого игрока», — цитирует Левандовски Sport.es.

Месси со сцены сказал, что Роберт должен был получить свой «Золотой мяч» по итогам 2020 года. В прошлом году награда не вручалась из-за пандемии коронавируса.

В голосовании за «Золотой мяч» 2021 года Левандовски занял второе место.