Левандовски — о словах Месси после получения «Золотого мяча»: «Надеюсь, это было искренне»
06:06
Форвард «Баварии» Роберт Левандовски высказался по поводу слов нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси после того, как тот получил «Золотой мяч».
«Надеюсь, это было искреннее заявление великого игрока», — цитирует Левандовски Sport.es.
Месси со сцены сказал, что Роберт должен был получить свой «Золотой мяч» по итогам 2020 года. В прошлом году награда не вручалась из-за пандемии коронавируса.
В голосовании за «Золотой мяч» 2021 года Левандовски занял второе место.
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