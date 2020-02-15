Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн забил гол в матче 22-го тура чемпионата Германии против «Айнтрахта» (4:0). Для 19-летнего норвежца это восьмой гол в пяти матчах чемпионата после дебюта в бундеслиге.

Он — единственный игрок в истории бундеслиги, кто забил столько голов в первых пяти встречах.

Напомним, Холанн перешел в «Боруссию» из «Ред Булла» 1 января за 20 миллионв евро. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.