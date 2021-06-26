Холанн опроверг информацию, что потратил полмиллиона евро на ужин для себя и друзей

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн отреагировал на информацию о том, что устроил дорогостоящую вечеринку для своих друзей.

По сведениям Sportime.gr, 20-летний норвежец потратил на ужин для себя и друзей 500 тысяч евро, заказав в том числе 4 бутылки шампанского Cristal Vintage по 70 тысяч евро за каждую. При этом отмечают, что эта сумма была потрачена за 5-6 часов. Также Холанн оставил чаевые сотрудникам заведения в размере 30 тысяч евро.

«Думаю, они забыли про главное блюдо. Полное вранье», — написал норвежец в Twitter.

...I think they forgot the main courses??? Fake news https://t.co/sCYhKHCCzQ — Erling Haaland (@ErlingHaaland) June 26, 2021

В минувшем сезоне Холанн провел 41 матч, в которых забил 41 гол и сделал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 130 млн евро.