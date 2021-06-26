Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Германия

Холанн потратил полмиллиона евро за несколько часов на отдыхе в Греции

10:20
Эрлин Холанн. Фото Instagram
Эрлин Холанн. Фото Instagram
Теги:

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн провел отпуск в Греции, сообщает Sportime.gr.

По сведениям источника, 20-летний норвежец потратил на ужин для себя и друзей 500 тысяч евро. При этом отмечают, что эта сумма была потрачена за 5-6 часов. Также Холанн заплатил за аренду автомобиля 30 тысяч евро.

На одном из видео видно, что нападающий отдыхает в компании футболиста «Манчестер Сити» Рияда Мареза.

В минувшем сезоне Холанн провел 41 матч, в которых забил 41 гол и сделал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 130 млн евро.

Холанн стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов-2020/21 — на его счету 10 забитых мячей.

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

19-летняя украинка зарядила 2,06 м, это близко к мировому! Выше не прыгала даже Ласицкене
Фармрегулятор США расширил предупреждения к вакцинам Pfizer и Moderna
Пиар-директор певицы Максим рассказала о ее состоянии
Женщина кастрировала и забила до смерти имама, захотевшего новую жену

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
vs
4
Офсайд