Холанн потратил полмиллиона евро за несколько часов на отдыхе в Греции

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн провел отпуск в Греции, сообщает Sportime.gr.

По сведениям источника, 20-летний норвежец потратил на ужин для себя и друзей 500 тысяч евро. При этом отмечают, что эта сумма была потрачена за 5-6 часов. Также Холанн заплатил за аренду автомобиля 30 тысяч евро.

На одном из видео видно, что нападающий отдыхает в компании футболиста «Манчестер Сити» Рияда Мареза.

В минувшем сезоне Холанн провел 41 матч, в которых забил 41 гол и сделал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 130 млн евро.

Холанн стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов-2020/21 — на его счету 10 забитых мячей.