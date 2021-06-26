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«Унион» арендует защитника ПСВ Баумгартля

11:17
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«Унион» арендует защитника ПСВ Тимо Баумгартля, сообщает Bild.

По информации источника, 25-летний немец проведет сезон-2021/22 в берлинском клубе. Сделка подразумевает опцию полноценного выкупа футболиста.

В сезоне-2020/21 Баумгартль провел 14 матчей за ПСВ и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

Дополнительная информация:

https://www.bild.de/sport/fussball/fussball/union-berlin-union-leiht-baumgartl-aus-76885570.bild.html

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