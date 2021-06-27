Вратарь «Баварии» Александр Нюбель продолжит карьеру в «Монако»

Голкипер «Баварии» Александр Нюбель продолжит карьеру в «Монако», сообщает Kicker.

По данным источника, 24-летний футболист будет играть в аренде в составе французского клуба. Вратарь уже прошел медицинское обследование.

Нюбель сам решил временно покинуть клуб из-за нехватки игрового времени. После перехода из «Шальке» летом 2020 года Нюбель провел один матч в чемпионате Германии, пропустив 2 года.