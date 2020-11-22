Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Германия

Холанн оценил дебют Мукоко

14:10
Теги:

Форвард «Боруссии» Эрлин Холанн высказался о нападающем дортмундцев Юссуфе Мукоко после матча 8-го тура бундеслиги против «Герты» (5:2). На 85-й минуте юный немец заменил норвежского бомбардира.

«Он невероятно крут. Наверное, главный талант в мировом футболе. Дебютировать в 16 лет в бундеслиге — это космический уровень. А кто я? Мне 20, я — старичок уже», — цитирует Холанна ESPN.

На счету 20-летнего норвежца в общей сложности 23 гола в 22 играх чемпионата Германии. Это лучший дебют в истории: предыдущий рекорд по количеству голов в первых 22 играх принадлежал Уве Зеелеру, причем Холанн улучшил его сразу на три мяча (23 против 20).

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир