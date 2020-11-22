Холанн оценил дебют Мукоко

Форвард «Боруссии» Эрлин Холанн высказался о нападающем дортмундцев Юссуфе Мукоко после матча 8-го тура бундеслиги против «Герты» (5:2). На 85-й минуте юный немец заменил норвежского бомбардира.

«Он невероятно крут. Наверное, главный талант в мировом футболе. Дебютировать в 16 лет в бундеслиге — это космический уровень. А кто я? Мне 20, я — старичок уже», — цитирует Холанна ESPN.

На счету 20-летнего норвежца в общей сложности 23 гола в 22 играх чемпионата Германии. Это лучший дебют в истории: предыдущий рекорд по количеству голов в первых 22 играх принадлежал Уве Зеелеру, причем Холанн улучшил его сразу на три мяча (23 против 20).