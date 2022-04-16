Холанн несколько дней играет с травмой лодыжки

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Марко Розе рассказал, что нападающий Эрлин Холанн играет с повреждением лодыжки. Игрок отказывается от МРТ и принимает обезболивающие перед играми.

«Эрлин пока не может избавиться от болей. Несколько недель назад пришла фотография, где его ступня развернута на 90 градусов от ноги», — цитирует ESPN Розе.

В этом сезоне Холанн сыграл в 25 матчах во всех турнирах, забил 23 гола и сделал 7 голевых передач.