Нагельсманн признался, что получает угрозы регулярно

Главный тренер «Бавария» Юлиан Нагельсман признался, что ему регулярно поступают угрозы. На этой неделе мюнхенцы вылетели из Лиги чемпионов.

«Я получаю угрозы после каждой игры, независимо от того, выигрываем мы или проигрываем... обычно я получаю больше угроз, когда играем с тремя защитниками, чем с четырьмя», — цитирует DW Нагелсманна.

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Вильярреал» выиграл «Баварию» со счетом 1:0, а в ответной игре была зафиксирована ничья (1:1). По итогу двух встреч сспанская команда прошла в полуфинал турнира, где сыграет против победителя противостояния «Ливерпулем».