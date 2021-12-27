Холанн хочет продолжить карьеру в «Реале»
Нападающий «Боруссии» из Дортмунда Эрлин Холанн четко обозначил свои предпочтения: форвард готов уйти из немецкой команды только в «Реал», пишет журналист Руди Галетти.
По данным источника, следующим детом мадридский клуб попытается приобрести игрока. Сумма отступных, прописанная в контракте, к тому времени составит 75 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 21-летний норвежец провел 16 матчей за «Боруссию», в которых забил 19 мячей и отдал четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает его в 150 миллионов евро.
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