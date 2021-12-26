Лапорта намерен сделать все, чтобы Холанн не перешел в «Реал»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта намерен сделать все, чтобы нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн не перешел в «Реал», сообщает Marca.

По информации источника, в каталонском клубе боятся, что в «Реале» окажутся и 21-летний норвежец, и нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

Лапорта боится, что в нападении мадридского клуба будут играть Винисиус Жуниор, Карим Бензема, Мбаппе и Холанн.

Президент «Барселоны» пытается найти способ подписать контракт с Холанном, но главная его цель — не допустить трансфер нападающего в «Реал».

В нынешнем сезоне норвежец забил 19 мячей и отдал четыре результативные передачи в 16 матчах за «Боруссию». Его контракт с дортмундским клубом истекает 30 июня 2024 года.