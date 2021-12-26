Лапорта намерен сделать все, чтобы Холанн не перешел в «Реал»
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта намерен сделать все, чтобы нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн не перешел в «Реал», сообщает Marca.
По информации источника, в каталонском клубе боятся, что в «Реале» окажутся и 21-летний норвежец, и нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.
Лапорта боится, что в нападении мадридского клуба будут играть Винисиус Жуниор, Карим Бензема, Мбаппе и Холанн.
Президент «Барселоны» пытается найти способ подписать контракт с Холанном, но главная его цель — не допустить трансфер нападающего в «Реал».
В нынешнем сезоне норвежец забил 19 мячей и отдал четыре результативные передачи в 16 матчах за «Боруссию». Его контракт с дортмундским клубом истекает 30 июня 2024 года.
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Дополнительная информация:
https://www.marca.com/futbol/barcelona/2021/12/26/61c4b5d122601d3a4a8b456c.html
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