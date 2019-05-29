Хенесс доволен сезоном "Баварии"

Президент "Баварии" Ули Хенесс подвел итоги минувшего сезона. Он отметил, что доволен выступлением команды.

"Бавария" под руководством главного тренера Нико Ковача выиграла чемпионат и Кубок Германии по итогам сезона-2018/19.

– Я абсолютно удовлетворен этим сезоном, – приводит Bild слова Хенесса. -Напряжение уменьшается. В конце мы провели настоящий суперсезон. После Рождества мы отлично провели все наши важные матчи, за исключением игр против "Ливерпуля".Наша цель – выиграть все турниры, в которых мы принимаем участие. Говорить, что сейчас мы сфокусируемся на Лиге чемпионов, бред. "Бавария" должна быть сфокусирована на всех матчах. Что бы вы сказали, если бы мы были в финале ЛЧ, но на 8-м месте в Бундеслиге.

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