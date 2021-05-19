34-летний Хедира объявил о завершении карьеры

Полузащитник «Герты» Сами Хедира завершит карьеру по окончании сезона, сообщил сам футболист в своем Twitter.

«После матча в субботу пришло время сказать «до свидания», — написал игрок. — Очень горд, что у меня была возможность пережить все эти особенные моменты с вами! Спасибо всем болельщикам, партнерам по команде, тренерам и, конечно, моей семье и друзьям».

After the match on Saturday it's time to say goodbye. So proud that I had the chance to experience all these special moments with you! Thanks to all the fans, teammates, coaches and of course my family and friends. ?? pic.twitter.com/tCkwb38PgE — Sami Khedira (@SamiKhedira) May 19, 2021

34-летний футболист в текущем сезоне провел восемь матчей за «Герту» и сделал две результативные передачи. Также он выступал за «Штутгарт», «Реал» и «Ювентус». Чемпион Испании, пятикратный чемпион Италии, победитель Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. Чемпион мира в составе сборной Германии, бронзовый призер чемпионатов мира и Европы.