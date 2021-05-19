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34-летний Хедира объявил о завершении карьеры

19:49
Сами Хедира. Фото Twitter
Сами Хедира. Фото Twitter
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Полузащитник «Герты» Сами Хедира завершит карьеру по окончании сезона, сообщил сам футболист в своем Twitter.

«После матча в субботу пришло время сказать «до свидания», — написал игрок. — Очень горд, что у меня была возможность пережить все эти особенные моменты с вами! Спасибо всем болельщикам, партнерам по команде, тренерам и, конечно, моей семье и друзьям».

34-летний футболист в текущем сезоне провел восемь матчей за «Герту» и сделал две результативные передачи. Также он выступал за «Штутгарт», «Реал» и «Ювентус». Чемпион Испании, пятикратный чемпион Италии, победитель Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. Чемпион мира в составе сборной Германии, бронзовый призер чемпионатов мира и Европы.

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