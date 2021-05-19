«Лейпциг» продлил контракт с полузащитником Собослаи
18:01
Полузащитник Доминик Собослаи продлил контракт с «Лейпцигом», сообщает пресс-служба клуба. Новое соглашение рассчитано до 2026 года.
20-летний венгр перешел в «Лейпциг» в январе 2021 года, но так и не вышел ни в одном матче из-за повреждения.
«Конечно, я представлял, что первые шесть месяцев в команде будут другими. Целью было помочь «Лейпцигу» на поле во второй половине сезона. Травма зажила и теперь я смогу полноценно играть в новом сезоне. С первого дня чувствовал полную поддержку и в клубе в этот сложный период», - приводит слова Собослаи официальный сайт «Лейпцига».
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