Хавбек Джан продлил контракт с «Боруссией»

Полузащитник Эмре Джан продлил контракт с дортмундской «Боруссией», сообщает пресс-служба команды.

Новое трудовое соглашение связывает 29-летнего футболиста со «шмелями» до конца июня 2026 года.

Игрок высутпает за «Боруссию» с 2020 года. Всего он сыграл за немецкий клуб 121 матч.