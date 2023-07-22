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Сегодня, 14:49

Хавбек Джан продлил контракт с «Боруссией»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник Эмре Джан продлил контракт с дортмундской «Боруссией», сообщает пресс-служба команды.

Новое трудовое соглашение связывает 29-летнего футболиста со «шмелями» до конца июня 2026 года.

Игрок высутпает за «Боруссию» с 2020 года. Всего он сыграл за немецкий клуб 121 матч.

Эмре Джан
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
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 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
5
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
7
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
8
 Вольфсбург 0 0 0 0 0-0 0
9
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
10
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
12
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
14
 Бохум 0 0 0 0 0-0 0
15
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
16
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
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