Хавбек Джан продлил контракт с «Боруссией»
Полузащитник Эмре Джан продлил контракт с дортмундской «Боруссией», сообщает пресс-служба команды.
Новое трудовое соглашение связывает 29-летнего футболиста со «шмелями» до конца июня 2026 года.
Игрок высутпает за «Боруссию» с 2020 года. Всего он сыграл за немецкий клуб 121 матч.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Дармштадт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|18.08
|21:30
|
Вердер – Бавария
|- : -
|19.08
|16:30
|
Аугсбург – Боруссия М
|- : -
|19.08
|16:30
|
Байер – РБ Лейпциг
|- : -
|19.08
|16:30
|
Хоффенхайм – Фрайбург
|- : -
|19.08
|16:30
|
Штутгарт – Бохум
|- : -
|19.08
|16:30
|
Вольфсбург – Хайденхайм
|- : -
|19.08
|19:30
|
Боруссия Д – Кельн
|- : -
|20.08
|16:30
|
Унион Б – Майнц
|- : -
|20.08
|18:30
|
Айнтрахт Ф – Дармштадт
|- : -
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