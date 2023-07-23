Новичок «Баварии» Геррейру порвал икроножную мышцу на тренировке

У новичка «Баварии» Рафаэла Геррейру диагностирован разрыв икроножной мышцы, сообщает Kicker. Защитник получил травму на тренировке и пропустит тур мюнхенцев по Азии.

29-летнему португальцу предстоит длительный курс реабилитации.

Ровно месяц назад Геррейру подписал с «Баварией» контракт до 2026 года. Он перешел в статусе свободного агента после истечения соглашения с «Боруссией» Дортмунд.